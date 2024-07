Pioli verso l’Arabia Saudita? Summit con l’Al-Ittihad!

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex tecnico del Milan potrebbe trovare presto panchina, ma non in Italia e neanche in Europa. Si parla di un interesse arabo

Stefano Pioli, dopo l’esperienza al Milan finita poche settimane fa, potrebbe trovare presto panchina in Arabia Saudita. Sul tecnico parmigiano c’è l’Al-Ittihad. Si parla già di un incontro tra l’allenatore e la società araba per trovare un accordo e parlare del progetto in essere. All’Al-Ittihad militano diversi campioni: da Karim Benzema a N’Golo Kante passando per Jota, Fabinho e Luiz Felipe. Pioli succederebbe all’argentino Gallardo. Da capire se presto ci sarà uno scatto definitivo e se Pioli deciderà di accettare un incarico sicuramente diverso dall’esperienza vincente al Milan.

Sandro Caramazza

