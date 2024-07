Diario Euro 2024 : troppa Olanda per la Romania, Demiral l’eroe inaspettato che manda in estasi la Turchia

Tempo di lettura 5 minuti

Terminano gli ottavi di finale con le ultime due squadre qualificate ai quarti, ora due giorni di pausa e poi si riprenderà venerdì 5 luglio. Montella ultimo italiano rimasto in Germania, Austria eliminata

Tutto è compiuto. Il quadro dei quarti di finale si è completato ieri con le ultime due sfide valevoli per gli ottavi. Le formazioni che staccano il pass per proseguire la competizione sono Olanda e Turchia che hanno avuto la meglio rispettivamente su Romania e Austria, quest’ultima una delle sorprese del torneo.

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si sono sfidati alle 18 rumeni e olandesi. Nonostante i primi abbiano vinto il proprio raggruppamento e i secondi fossero una delle migliori terze, le cose in campo si sono ribaltate. La Romania frizzante vista nel girone E dura una manciata di minuti. Man e compagni si erano distinti per voglia e velocità. Proprio l’attaccante del Parma è quello più in palla ma a parte una conclusione alta si riporta ben presto al livello dei suoi compagni. Infatti dopo il gol di Gakpo dell’ 1-0 la Romania viene sovrastata dagli oranje. La nazionale di Koeman, al contrario, dopo un girone interlocutorio sfodera una prestazione ampiamente convincente. D’altronde la tecnica e la classe non mancano agli arancioni e ieri pomeriggio le hanno messe tutte sul piatto. Sugli scudi proprio Gakpo, autentico trascinatore, che in nazionale si trasforma rispetto agli alti e bassi di Liverpool. Dopo aver firmato il vantaggio nella ripresa porge a Malen la sfera del 2-0 con una bella azione. Poco prima altra serpentina strepitosa e conclusione che aveva impegnato l’estremo rumeno. Ancora Malen chiuderà poi il match sul 3-0. Una promettente Olanda dunque che si proietta ai quarti nel lato di tabellone più “semplice”, chissà che non ci sia posto per una sorpresa. La Romania torna a casa comunque a testa alta. I ragazzi di Iordanescu non hanno nulla da rimproverarsi, anzi.

L’esultanza di Gakpo dopo aver sbloccato il match – Fonte eurosport.it

A chiudere le sfide ci hanno pensato Austria e Turchia alle 21 a Lipsia. Sicuramente l’ottavo di finale più stuzzicante. L’Austria di Rangnick era la nota più lieta di Euro 2024. Col suo gioco ha messo in fila Francia e Olanda nel girone e si apprestava a disputare un ottavo da protagonista. La scena invece se l’è presa l’uomo del destino. Si tratta di Merih Demiral che con una doppietta clamorosa indirizza il match dalla parte dei turchi. Il difensore, alla seconda gara da titolare, timbra all’inizio dei due tempi sempre da azione d’angolo. La squadra di Montella, data per sfavorita vista anche l’assenza del suo faro Calhanoglu, risponde quindi da par suo mettendo in campo tutto quello che aveva. Arda Guler e soci non hanno mollato un centimetro anche se qualche brivido l’hanno corso. L’Austria dal canto suo ha dovuto soccombere nonostante la migliore organizzazione. Rangnick paga la poca precisione dei suoi in zona gol e due distrazioni su calcio d’angolo. Arnautovic che avrebbe dovuto trascinare i compagni è sembrato un po’ appannato. Sempre da corner è arrivato il gol della speranza di Gregoritsch (1-2) che ha riaperto la gara a 25 minuti dal termine. Recupero rovente con i due portieri protagonisti. Incredibile la parata dell’estremo turco Gunok su Baumgartner che regala una qualificazione insperata alla Turchia evitando i supplementari. Incredulo il centrocampista austriaco che avrà pensato ci fosse un vetro davanti alla porta. La sfida è lanciata, Montella, unico allenatore italiano rimasto nella rassegna tedesca dopo le eliminazioni di Spalletti, Calzona e Tedesco, ora mette nel mirino l’Olanda.

Il miracolo di Gunok nei minuti di recupero – Fonte calciomercato.com

Due giorni di pausa poi scattano i quarti di finale con sfide davvero succulente. Questo il programma dei match:

Venerdì 5 Luglio h. 18 : Germania – Spagna

Venerdì 5 Luglio h. 21 : Portogallo – Francia

Sabato 6 Luglio h. 18 : Inghilterra – Svizzera

Sabato 6 Luglio h. 21 : Olanda – Turchia

Glauco Dusso