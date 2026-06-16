Zaniolo tutto dell’Udinese, Dionisi allenerà in Serie B inglese, il Bayern Monaco si assicura la stella del Marocco

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La società friulana ha deciso di riscattarlo dal Galatasaray, il Watford verrà allenato dall’ex tecnico del Palermo, mentre Saibari va in Baviera

L’Udinese ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. La società friulana paga circa 5 milioni di euro, con Zaniolo che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Ultima stagione molto positiva del giocatore classe 1999, rinato sotto la guida saggia di Kosta Runjaic. Cinque gol e altrettanti assist in 32 partite di campionato. Al Galatasaray pure una percentuale pari al 50% sulla futura rivendita. Il suo agente Vigorelli ha spiegato, però, di come adesso dovrà essere trovata una quadra anche sul nuovo ingaggio.

Alessio Dionisi sbarca in Inghilterra e precisamente al Watford in Championship, la Serie B inglese. L’annuncio ufficiale del club inglese è arrivato nelle scorse ore, con Dionisi che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Dunque, un biennale per l’ex allenatore di Palermo, Sassuolo ed Empoli tra le altre, con l’obiettivo di riportare il Watford in Premier League. L’ultima militanza degli Hornets nella massima serie inglese risale alla stagione 2021-22. Dionisi non sarà il primo allenatore italiano a guidare il Watford, anzi ha una bella schiera di predecessori: Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Giuseppe Sannino, Walter Mazzarri e Claudio Ranieri.

Alessio Dionisi

Il Bayern Monaco si assicura la stella del Marocco Ismael Saibari, già in gol in questo Mondiale nell’1-1 contro il Brasile. Saibari, attaccante da 19 gol e 9 assist nell’ultima stagione con il PSV Eindhoven, arriva in Baviera per la grande cifra di 55 milioni di euro. Il marocchino, classe 2001, ha già svolto le visite mediche negli Stati Uniti e firmerà il nuovo contratto una volta terminata l’avventura del Mondiale. Saibari, con la maglia del PSV, ha vinto 3 campionati olandesi, 2 coppe d’Olanda e 3 Supercoppe. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

Ismael Saibari

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gianluca Di Marzio.com, X, Bavarian Football