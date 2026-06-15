Milan, ecco Ruben Amorim! Carnevali vuole convincere Vlahovic, Lewandowski vicino alla MLS

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La telenovela sul nuovo allenatore dei rossoneri pare arrivata alla fine, la Juventus vorrebbe convincere la punta mentre il polacco ha deciso di volare negli Stati Uniti

Dopo una sequela infinita di nomi, smentite e rifiuti, ci siamo. Il Milan ha deciso che il suo nuovo allenatore sarà Ruben Amorim dopo i colloqui positivi avvenuti nei giorni scorsi. Il tecnico firmerà un biennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Il portoghese, reduce dalla sfortunata avventura di Manchester allo United, proverà a rilanciarsi così in Italia dopo che si libererà dal contratto con gli inglesi. Ora ci si metterà al lavoro per il nuovo direttore sportivo. Prende piede la candidatura di Markus Krosche, attuale dirigente dell’Eintracht Francoforte. Inizia, quindi, a formarsi il Milan del futuro dopo settimane di confusione. Questa è la speranza di tutti i tifosi rossoneri.

Il turbolento weekend della Juventus ha portato all’addio di Comolli e all’arrivo di Carnevali dal Sassuolo. Un’operazione che il nuovo dirigente juventino vorrebbe approntare è quella di convincere Dusan Vlahovic a fare dietrofront e rimanere a guidare l’attacco bianconero. Spalletti sarebbe felice di continuare a disporre del ragazzo serbo, in quel caso si dovrebbero ridiscutere i termini del contratto del giocatore. Quest’intenzione darebbe momentaneamente lo stop alla trattativa per Sorloth dall’Atletico Madrid che sembrava a buon punto. I prossimi giorni, o addirittura settimane, saranno decisivi per capirne di più.

L’attaccante serbo che andrà via dalla Juve. Oppure no? – Fonte fantacalcio.it

Infine un grande attaccante saluta l’Europa. Si tratta di Robert Lewandowski che una volta terminata la sua avventura al Barcellona è intenzionato a lasciare anche il continente. Il suo futuro sarà con tutta probabilità negli Stati Uniti dove i Chicago Fire sono pronti ad offrirgli un contratto di due o tre anni. L’attaccante polacco ha deciso quindi di non cedere alle avances delle squadre europee e fare un cambio radicale anche per la sua famiglia. Ci avevano provato Juve e Milan a sondare il terreno ma non c’è stato nulla da fare. La punta, che ad agosto compirà 38 anni, ha deciso di lasciare l’Europa.

Lewandowski saluta il Camp Nou – Fonte fotmob.com

Glauco Dusso