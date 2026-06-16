Dal campionato ai Mondiale: Borghetti è il rito che unisce ogni tifoso

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Un prodotto che non passa mai di moda ed è presente in varie situazioni

Il fischio finale che decreta la fine del campionato è da sempre un momento carico di emozioni contrastanti. C’è la gioia di chi festeggia il traguardo raggiunto, la nostalgia per le domeniche passate sui gradoni e, quest’anno, c’era anche l’attesa febbrile per il fischio d’inizio del prossimo Mondiale di calcio 2026, ma se le stagioni cambiano, esiste una certezza incrollabile che unisce ogni tifoso italiano, da Nord a Sud, una generazione dopo l’altra: il rito intramontabile di Caffè Borghetti.

Nato nel lontano 1860, questo storico marchio è diventato nel tempo molto più di un semplice liquore al vero caffè espresso: è il simbolo stesso della socialità, del divertimento genuino e della passione condivisa. Chiunque abbia frequentato uno stadio italiano conosce il valore di quel piccolo e iconico contenitore, affettuosamente chiamato “il borghettino”, spesso presente tra i tifosi prima del match. Un gesto che si inserisce nella tradizione dei rituali condivisi che accompagnano l’esperienza sportiva sugli spalti, tra attese, commenti e momenti di socialità.

Con l’arrivo della primavera e delle lunghe serate in compagnia, questa tradizione nata sui campi di calcio trova la sua perfetta evoluzione anche fuori dagli spalti, trasferendosi nei bar o nei salotti di casa mentre si commentano le ultime azioni o ci si proietta verso le sfide mondiali. La versatilità di Caffè Borghetti lo rende infatti il protagonista indiscusso della miscelazione stagionale, capace di inserirsi nella cultura contemporanea della mixology.

L’esempio perfetto di questo connubio tra passione sportiva e trend moderno è l’espresso martini. Questo cocktail internazionale, preparato con il sapore inconfondibile di Borghetti, si conferma una proposta diffusa per accompagnare le serate primaverili tra tifosi.

La ricetta è un inno alla semplicità: basta shakerare il liquore con della vodka e del ghiaccio per ottenere un cocktail dalla consistenza setosa e dal colore scuro e intenso.

È proprio Borghetti, liquore di caffè espresso ottenuto da una miscela selezionata di Arabica e Robusta e realizzato secondo la tradizione della moka, a definire il profilo del cocktail con un bouquet ricco e persistente, tra note di nocciola tostata e cacao.

Che si tratti di celebrare la fine del campionato, di rivivere i gol più belli della stagione o di organizzare i gruppi di ascolto per le prossime partite dei Mondiali, il filo conduttore resta lo stesso. Che venga gustato liscio ed energetico direttamente allo stadio, on the rocks al bancone del bar o sapientemente miscelato in un elegante cocktail shakerato, Caffè Borghetti si conferma l’instancabile custode delle nostre emozioni più autentiche.

Perché i campionati finiscono e i trofei passano di mano, ma i riti veri tra amici non cambiano mai.