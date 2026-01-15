Yildiz non si allena, le ultime verso Como-Milan e il Pisa acquista Joao Pedro

Tempo di lettura 2 minuti

Il turco ha una leggera influenza e resta in dubbio per la prossima partita, Fabregas e Allegri si preparano al recupero della 16esima giornata mentre Gilardino accoglie un attaccante d’esperienza per la corsa salvezza

Kenan Yildiz non si è allenato a causa di una leggera sindrome influenzale. Il turco verrà monitorato nei prossimi giorni in vista della trasferta di Cagliari in programma sabato. Al momento le condizioni di Yildiz non preoccupano ed oggi è stato tenuto a riposo per precauzione ma bisognerà vedere come si evolverà questa influenza nelle prossime ore. La speranza dei tifosi bianconeri e di Spalletti è che il numero 10 recuperi per sabato.

Questa sera alle 20.45 scenderanno in campo Como e Milan per l’ultima gara della 16esima giornata di Serie A. Un big match vero e proprio, vista la classifica, che le due squadre affronteranno così: Fabregas ha il dubbio sui terzini (Valle-Moreno a sinistra e Smolcic-Van der Bremt a destra) oltre al ballottaggio a centrocampo tra Da Cunha-Caqueret mentre Allegri cambia molto rispetto al pareggio di Firenze. Ritrovano la titolarità Leao, Modric, Rabiot, Bartesaghi e Tomori mentre davanti c’è il ballottaggio Pulisic-Nkunku. Tra i convocati a sorpresa c’è anche Fullkrug nonostante il problema al dito del piede.

Como-Milan

Joao Pedro torna in Italia. L’attaccante ex Cagliari è il rinforzo offensivo d’esperienza per il Pisa di Alberto Gilardino che ha avuto diversi problemi proprio in attacco. I nerazzurri hanno pagato la clausola rescissoria da 3 milioni di euro all’Atletico San Luis (club messicano) e nei prossimi giorni è prevista l’ufficialità dell’operazione. La speranza è che Joao Pedro porti gol ed esperienza nello spogliatoio toscano e aiuti nella corsa alla salvezza.

Joao Pedro

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina