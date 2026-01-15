Juve vicina a Mingueza, richieste dall’estero per Lucca e le ultime verso Hellas Verona-Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

I bianconeri vogliono chiudere per un difensore, Al-Hilal e Besiktas sull’attaccante del Napoli mentre alle 18.30 verrà recuperata la partita tra veronesi e bolognesi

La Juventus ha bisogno di un rinforzo in difesa e il nome caldo è quello di Oscar Mingueza. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno ma i bianconeri vorrebbero anticiparne l’arrivo a Torino. La Juve ha offerto 3 milioni di euro per il cartellino di Mingueza ma al momento non c’è l’accordo con il Celta Vigo. Probabile che il club spagnolo si decida ad accettare l’offerta dei bianconeri per non perdere il giocatore a 0.

Lorenzo Lucca sembra sempre più lontano dal Napoli e dall’Italia. Su di lui ci sono l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che inserirebbe Marcos Leonardo nell’accordo, e il Besiktas che lo prenderebbe per sostituire Tammy Abraham (vicino all’Aston Villa). Il calciatore del Napoli al momento non apre a queste possibilità perché vorrebbe rimanere in Italia. Vedremo cosa decideranno i partenopei e Lucca.

Alle 18.30 andranno in campo Verona e Bologna nel recupero della 16esima giornata. L’Hellas viene da due prestazioni di alto livello contro Napoli e Lazio (pur raccogliendo solo un punto) e vuole confermarsi contro il Bologna che, invece, non vince in campionato dal 22 novembre (0-3 a Udine). Zanetti fa solo due cambi rispetto all’11 che ha giocato contro la Lazio: torna Belghali sulla destra mentre Nunez dovrebbe prendere il posto di Nelsson. Italiano ritrova Skorupski in porta mentre sulla trequarti dovrebbero agire Orsolini, Odgaard e Dominguez.

