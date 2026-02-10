Vlahovic verso il Barcellona, Chivu e Allegri recuperano pezzi pregiati

Tempo di lettura 2 minuti

L’attaccante, secondo il preparatore atletico della nazionale serba, andrà a giocare tra le fila blaugrana. Mentre Inter e Milan sorridono per dei rientri molto importanti

Dusan Vlahovic andrà al Barcellona, parola di Dusan Ilic, preparatore atletico della nazionale serba e grande amico dell’attaccante della Juventus. Il centravanti, al momento infortunato, a fine stagione lascerà il club bianconero a parametro zero e dovrebbe firmare per la società blaugrana. Lo stesso Ilic ha parlato anche del rientro di Vlahovic, che ritornerà in campo ad inizio marzo. Il suo recupero potrebbe risultare decisivo anche per mister Luciano Spalletti, che ha bisogno di un vero 9 capace di concretizzare le tante occasioni create dalla Juventus.

Oggi l’Inter riprende gli allenamenti dopo il giorno di riposo meritato post Sassuolo. E dovrebbero rivedersi in gruppo anche due pezzi da novanta come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. I due puntano fortemente al derby d’Italia contro la Juventus. Calha, infortunatosi per un risentimento al soleo, è fermo dalla notte del 20 gennaio, quando dovette dare forfait dopo pochi minuti di Inter-Arsenal; il secondo, invece, ai box per un lieve risentimento al muscolo psoas, è out dalla vigilia di Borussia Dortmund-Inter.

Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella

Dalla Milano interista alla Milano milanista. Buone notizie per Max Allegri, che in vista del match esterno sul campo del Pisa recupera sia Rafael Leao che Christian Pulisic. Sia il portoghese che l’americano viaggiano verso la convocazione, dopo aver saltato l’ultima partita sul campo del Bologna. Nessun rischio invece per Alexis Saelemaekers, che era stato sostituito contro la Roma all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore: il belga si è sottoposto oggi ad alcuni controlli medici da cui sono arrivate buone notizie, ma Allegri non vuole però correre rischi e per questo non dovrebbe essere rischiato.

Rafael Leao e Christian Pulisic

Fonte foto: Tribuna.com, Goal.com

Sandro Caramazza