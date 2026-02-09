Conte fa l’appello, Coppa Italia e Roma in vista! McKennie continua a stupire ma occhio al contratto, Marsiglia sbriciolato dal PSG, De Zerbi sulla graticola

Tempo di lettura 3 minuti

In casa Napoli si valutano acciaccati e infortunati di lungo corso verso il match con il Como, il jolly juventino toglie le castagne dal fuoco ma è in scadenza mentre il tecnico italiano subisce un’altra cocente delusione in Francia

Inizia la settimana ed è già tempo di pensare al prossimo impegno per il Napoli. Domani sera ci saranno i quarti di finale contro il Como in Coppa Italia. Resterà a risposo Scott McTominay, uscito malconcio dalla sfida di sabato con il Genoa. Lo scozzese, però, non sembra a rischio per la gara di domenica contro la Roma. Dopo Rrahmani è pronto al rientro già contro i lariani Matteo Politano, recuperato dopo l’infortunio muscolare. Può sorridere, dunque, Antonio Conte che piano piano sta riavendo tutte le sue pedine. Ancora non ci sono novità sul fronte Anguissa e Gilmour. Soprattutto il camerunense desta più preoccupazione. Il problema alla schiena non lo abbandona e saranno necessari riposo e accertamenti. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più.

Continua ad essere decisivo per la Juventus Weston McKennie. Lo statunitense anche ieri con la Lazio ha aperto la rimonta con un gol fondamentale per il pareggio finale. Utilizzato anche da Spalletti come jolly offensivo, sta rispondendo sul campo a suon di grandi prestazioni. Adesso più che mai torna in auge la questione sul suo contratto in scadenza a giugno. Si vocifera di un interessamento dell’Inter con Marotta pronto a fiutare l’ennesimo colpo a parametro zero. La Juventus vuole scongiurare questa ipotesi ed è intenzionata a mettersi al tavolo col giocatore per siglare il prolungamento. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, nel calcio, però, non si può dare niente per scontato.

McKennie dopo il gol alla Lazio – Fonte goalnews24.it

Infine voliamo in Francia dove c’è un ennesimo momento difficile per il Marsiglia. Dopo l’eliminazione shock dalla Champions League e la rimonta subìta la scorsa settimana in campionato dal Paris FC è ancora indigesta la capitale francese. Ieri con il PSG la peggiore sconfitta nelle sfide con i parigini: 5-0. Roberto De Zerbi non ha usato mezzi termini nel post partita. La posizione del tecnico italiano si fa sempre più difficile, staremo a vedere se nelle prossime ore ci sarà qualche decisione drastica o si andrà avanti così. Già dopo il match con il Bruges ci furono importanti riflessioni poi rientrate. Adesso è di nuovo tutto in discussione.

De Zerbi sconsolato dopo la sconfitta – Fonte gianlucadimarzio.com

Glauco Dusso