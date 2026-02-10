Chelsea e Manchester United: la situazione dei club dopo il cambio in panchina

Tempo di lettura 3 minuti

Ad un mese dall’esonero di Amorim e dalle dimissioni di Maresca, i Blues e i Red Devils si trovano in zona Champions League e sembrano soddisfatti dei nuovi manager

Il 2026, per Chelsea e Manchester United, è iniziato con un cambio in panchina. I Blues hanno accolto le dimissioni di Enzo Maresca mentre i Red Devils scelsero di esonerare Ruben Amorim. In questo articolo andremo ad analizzare le situazioni dei due club a circa un mese dai cambi in panchina.

Iniziamo dal Chelsea che, per sostituire Maresca, ha scelto di ingaggiare fino al 2032 Liam Rosenior, ex manager dello Strasburgo. Vista la durata del contratto è chiaro come i londinesi puntino forte sul tecnico inglese per il prossimo futuro. Fin qui i risultati sono stati altalenanti ma tutto sommato ci può stare visto che è solo un mese che lavora con la squadra. Da esterno sembra che i problemi principali con Maresca fossero a livello umano perché alcuni giocatori (Joao Pedro per esempio) appaiono più rilassati e, per certi versi, anche più uniti sia come squadra che verso Rosenior. Vedremo come concluderà la stagione il Chelsea dato che ad ora si trova al quinto posto ed è in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League.

Passiamo invece al Manchester United che, come abbiamo accennato prima, ha scelto di esonerare Ruben Amorim e di ingaggiare, almeno fino a giugno, Michael Carrick. L’ex centrocampista dei Red Devils è alla seconda esperienza sulla panchina del club (la prima durò solo tre partite) e, fino ad ora, sta dimostrando di poterci rimanere. Dopo le prime due partite non all’altezza (pareggio con il Burnley e sconfitta contro il Brighton) Carrick ha portato i suoi a 4 vittorie consecutive di cui due di prestigio contro il Manchester City e l’Arsenal, le due principali pretendenti per la Premier League. A differenza di Rosenior, Carrick ha cambiato modulo passando dal 3-4-2-1 di Amorim al 4-2-3-1 che oggettivamente sembra essere più adatto ai giocatori dello United. Il lavoro del manager inglese si vede anche dalla classifica considerando che i Red Devils sono quarti in classifica a 3 punti dall’Aston Villa terzo. Ora è presto per parlarne ma, in caso continui così, potrebbe tranquillamente essere confermato come allenatore del Manchester United.

Sinceramente parlando quando sono uscite le notizie dei due club sono rimasto sorpreso perché cambiare a stagione in corso è sempre un rischio alto ma bisogna ammettere che fino ad ora le scelte hanno avuto senso, soprattutto se si giudica quello che dice il campo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina