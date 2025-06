Vittoria sbiadita poi i saluti: l’Italia e Spalletti si separano mentre Ranieri dice no

Tempo di lettura 1 minuto

A Reggio Emilia successo azzurro sulla Moldavia nella seconda gara per le qualificazioni al mondiale 2026. Ultimo match del tecnico di Certaldo sulla panchina della nazionale, ancora in cerca di un nuovo padrone

E’ finita ufficialmente l’avventura di Luciano Spalletti con l’Italia. Si è chiusa ieri sera a Reggio Emilia con un pallido 2-0 inflitto alla Moldavia, squadra modesta che però ha seriamente impensierito la difesa azzurra, già questo deve far riflettere. Le reti siglate da Raspadori e Cambiaso hanno rimediato a una situazione che poteva farsi davvero complicata vista anche la contemporanea vittoria della Norvegia in Estonia. Spalletti lascia dunque una squadra svuotata, senza riferimenti che a settembre dovrà ritrovarsi e vedere la strada da intraprendere. Con chi sulla panchina non è dato saperlo. Infatti il principale indiziato delle ultime ore, Claudio Ranieri, ha declinato la proposta per potersi concentrare sul suo nuovo ruolo appena iniziato alla Roma. Adesso è caccia al nome del nuovo commissario tecnico. Rimane in piedi la candidatura di Stefano Pioli. Addirittura circola il nome di Daniele De Rossi, al momento però si è solamente nel campo delle ipotesi.

Glauco Dusso