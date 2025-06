Qualificazioni Mondiale 2026: super Croazia, pirotecnico Belgio-Galles. Vince la Norvegia

Tempo di lettura 1 minuto

La quarta giornata ha visto partite interessanti e non solo quella dell’Italia, che ha sconfitto la Moldova per 2-0. Nel girone degli azzurri, vince ancora la nazionale di Haaland

La quarta giornata di qualificazione per il Mondiale del 2026 è iniziata ieri. In campo non solo l’Italia, che ha salutato Luciano Spalletti con una vittoria, ma anche altre nazionali importanti. Rimanendo nel gruppo degli azzurri, ossia quello I, c’è stata la vittoria sofferta della Norvegia a Tallinn contro l’Estonia. Haaland e compagni hanno faticato e non poco contro i padroni di casa. C’è voluto il gol proprio dell’attaccante del Manchester City al 62′ per sbloccare la partita. Nel finale traversa anche dell’Estonia. Vittoria invece del Belgio, che supera 4-3 il Galles in una partita incredibile: dominio belga nel primo tempo con i gol di Lukaku, Tielemans e Doku; poi rimonta clamorosa del Galles con Wilson, Thomas e Johnson, ma nel finale la zampata del prossimo napoletano De Bruyne ci mette una pezza regalando i tre punti ai Red Devils. Tra le big, infine, uragano Croazia, che schianta la Repubblica Ceca 5-1: a segno Kramaric due volte, poi Modric, Perisic e Budimir. Inutile il momentaneo pari di Soucek.

Sandro Caramazza

