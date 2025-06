Qualificazioni mondiale 2026: Croazia a valanga, di misura l’Inghilterra, il Belgio inciampa

Tempo di lettura 1 minuto

Una terza giornata ancora orfana di diverse squadre con alcuni gironi che devono ancora partire, da segnalare l’esordio claudicante della squadra di Rudi Garcia e il risultato striminzito degli inglesi, bene l’Olanda

Il turno numero tre delle qualificazioni al prossimo mondiale ha visto impegnati solamente 6 gironi su 12 nello scorso weekend. Oltre alla clamorosa sconfitta dell’Italia con conseguente allungo di Norvegia e Israele (che ha battuto l’Estonia 1-3), altri risultati in giro per l’Europa hanno destato interesse. Beffa per Rudi Garcia e il suo Belgio che all’esordio nel proprio raggruppamento viene raggiunto all’86’ dalla Macedonia del Nord. Valanga croata su Gibilterra. Finisce 7-0 per Perisic, autore di un gol, e compagni nella gara giocata in trasferta. Nessun problema per l’Olanda in Finlandia, Depay e Dumfries siglano il 2-0 oranje. Il nerazzurro prova così a dimenticare la finale di Monaco, ricordo fresco nella sua memoria. Fatica più del dovuto l’Inghilterra ad aver la meglio su Andorra. Ancora non hanno attecchito i dettami di Thomas Tuchel salvato dal solito Kane a inizio ripresa per l’esiguo 1-0 finale. Sbadigli nello stesso girone tra Albania e Serbia. Finisce 0-0 un match ricco di serie A ed ex giocatori del nostro campionato. Infine menzione speciale per l’immortale Edin Dzeko che continua a trascinare la sua Bosnia con il gol nella vittoria striminzita (1-0) contro San Marino. Successi anche per Galles su Liechtenstein (3-0), Repubblica Ceca con Montenegro (2-0) e Austria contro la Romania (2-1). 0-0 tra Malta e Lituania.

Glauco Dusso