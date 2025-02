Vigilia di Porto-Roma tra precedenti e momento delle squadre

Tempo di lettura 3 minuti

Domani sarà la settima sfida tra queste due squadre con i portoghesi che, nella doppia sfida, hanno sempre vinto

Siamo alla vigilia dei playoff di Europa League e, in particolare, di Porto-Roma. Alle 21 andrà in scena l’andata, con il ritorno tra una settimana all’Olimpico, di una sfida che storicamente ha visto i giallorossi uscire sconfitti, ma andiamo con ordine: le squadre arrivano a questa sfida in situazioni molto diverse. La Roma, se escludiamo l’uscita in Coppa Italia per mano del Milan, è in buon periodo di forma in cui ha ottenuto buoni risultati e soprattutto ha disputato ottime prestazioni. Il mercato invernale non ha portato grandi nomi ma è servito per allungare la rosa e dare a Ranieri le alternative di cui necessitava. La squadra capitolina punta sicuramente ad arrivare più in fondo possibile, vista anche la situazione complicata in campionato, per giocare le coppe nella prossima stagione.

Il Porto è in fase di ricostruzione viste le numerose cessioni e il cambio in panchina con l’arrivo di Martin Anselmi alla prima esperienza in Europa. Una rosa giovane (l’età media è di 25 anni) a disposizione di un allenatore altrettanto giovane (40 anni a luglio) per appunto ricostruire dopo gli anni vincenti con Conceicao. I risultati non sono eccellenti (terzo posto in campionato dietro a Sporting Lisbona e Benfica e 18esimo nella prima fase dell’Europa League) ma l’obiettivo dei Draghi è senza dubbio il futuro. Le cessioni avvenute in estate e a gennaio vanno sicuramente in questa direzione visto che sono partiti giocatori importanti come Galeno (volato in Arabia per circa 50 milioni di euro), Evanilson (venduto al Bournemouth per 37 mln) e Nico Gonzalez (andato al Manchester City per 60 mln); anche gli acquisti ovviamente avevano l’obiettivo di ringiovanire la rosa e in questo ci sono delle somiglianze con il mercato giallorosso che ha portato molti giovani.

I precedenti tra queste due squadre sorridono sicuramente al Porto. Il primo incontro tra le due è della stagione 1981-82 in Coppa delle Coppe (2-0 in Portogallo e 0-0 all’Olimpico) mentre gli altri ci sono stati in Champions League. Prima nei preliminari del 2016 (1-1 al do Dragao e 0-3 a Roma) e poi agli ottavi nella stagione 2018-19 quando i giallorossi vinsero l’unica partita contro il Porto (l’andata nella Capitale con doppietta di Zaniolo nel 2-1 finale) per poi soccombere in Portogallo (3-1 dopo i tempi supplementari). Questa doppia sfida dà alla Roma la possibilità di rifarsi contro un avversario storicamente ostico che non è però nella migliore versione di sé. I giallorossi stanno attraversando una stagione travagliata ma il bivio in Europa League potrebbe svoltare l’annata e dare ai ragazzi di Ranieri molta fiducia e motivazione.

Appuntamento dunque domani alle 21 dallo stadio do Dragao di Porto per l’andata dei playoff di Europa League con il ritorno il 20 febbraio all’Olimpico di Roma.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina