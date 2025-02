Serie A: Gasperini riceve il Premio Bearzot 2025

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico dell’Atalanta è stato premiato per i risultati ottenuti nella scorsa stagione con il riconoscimento promosso dall’US ACLI alla presenza anche di Gravina

Un riconoscimento meritato, arrivato dopo anni di grandi risultati ottenuti sul campo con la sua Atalanta. Nella giornata di oggi infatti Gian Piero Gasperini ha ricevuto il Premio Nazionale Enzo Bearzot per il 2025. L’iniziativa è stata come di consueto promossa dall’US ACLI in collaborazione con la FIGC. Alla cerimonia di premiazione era presente anche il presidente federale Gabriele Gravina, che ha speso parole di elogio per il tecnico della Dea. Nella scorsa stagione Gasp è entrato nella storia dell’Atalanta e del calcio italiano dalla porta principale, grazie all’incredibile vittoria in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma il premio è anche un riconoscimento al suo lavoro di valorizzazione dei giocatori, soprattutto quelli giovani, passati da Bergamo in questi ultimi anni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportquotidiano.it)