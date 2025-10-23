Vicario show contro il Monaco, l’Inter perde il secondo posto nel Ranking per Club mentre Yildiz diventa il capitano più giovane della Juve

Tempo di lettura 1 minuto

Diversi miracoli, clean sheet e premio di mvp per l’ex Empoli, i nerazzurri tornano terzi vista la vittoria del Bayern Monaco e il turco supera Alessandro Del Piero

Guglielmo Vicario ha disputato una gara straordinaria con il suo Tottenham nel Principato di Monaco. Lo 0-0 finale è dovuto soprattutto ai diversi miracoli del portiere ex Empoli che, giustamente, è stato premiato come mvp del match. Vicario si conferma un grandissimo portiere e ricorda a tutti quanto la scuola portieri italiana sia di elite mondiale.

L’Inter scende al terzo posto nel Ranking per Club. I nerazzurri perdono il secondo posto nonostante la vittoria contro l’Union Saint Gilloise (0-4) in favore del Bayern Monaco che ieri ha vinto contro il Bruges. I ragazzi di Chivu restano comunque ad ampia distanza dal Manchester City, quarto in questa classifica.

Union Saint Gilloise-Inter 0-4

Kenan Yildiz, vista la panchina di Manuel Locatelli, ha indossato per la prima volta la fascia da capitano della Juventus nella sconfitta di ieri contro il Real Madrid (1-0). Il turco è diventato il più giovane capitano della storia dei bianconeri superando un’icona come Alessandro Del Piero. La scelta di Tudor di dare la fascia a Yildiz dimostra ancora una volta l’importanza del turco all’interno del progetto juventino.

Kenan Yildiz contro il Real Madrid

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina