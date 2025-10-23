Vicario show contro il Monaco, l’Inter perde il secondo posto nel Ranking per Club mentre Yildiz diventa il capitano più giovane della Juve

Diversi miracoli, clean sheet e premio di mvp per l’ex Empoli, i nerazzurri tornano terzi vista la vittoria del Bayern Monaco e il turco supera Alessandro Del Piero
Guglielmo Vicario ha disputato una gara straordinaria con il suo Tottenham nel Principato di Monaco. Lo 0-0 finale è dovuto soprattutto ai diversi miracoli del portiere ex Empoli che, giustamente, è stato premiato come mvp del match. Vicario si conferma un grandissimo portiere e ricorda a tutti quanto la scuola portieri italiana sia di elite mondiale.
L’Inter scende al terzo posto nel Ranking per Club. I nerazzurri perdono il secondo posto nonostante la vittoria contro l’Union Saint Gilloise (0-4) in favore del Bayern Monaco che ieri ha vinto contro il Bruges. I ragazzi di Chivu restano comunque ad ampia distanza dal Manchester City, quarto in questa classifica.
Kenan Yildiz, vista la panchina di Manuel Locatelli, ha indossato per la prima volta la fascia da capitano della Juventus nella sconfitta di ieri contro il Real Madrid (1-0). Il turco è diventato il più giovane capitano della storia dei bianconeri superando un’icona come Alessandro Del Piero. La scelta di Tudor di dare la fascia a Yildiz dimostra ancora una volta l’importanza del turco all’interno del progetto juventino.
Fonte foto: Getty Images
Davide Farina