Viavai Atalanta: chi parte, chi arriva e chi si tira indietro. Intanto oggi c’è il Lecce

Tempo di lettura 1 minuto

Gasperini deve preparare l’esordio in campionato con diverse questioni in sospeso, ultima quella di Lookman non convocato. Nel frattempo le manovre di mercato continuano sia in entrata che in uscita

Non c’è un attimo di tregua a Bergamo. L’Atalanta oggi alle 18.30 fa il suo esordio in serie A in quel di Lecce ma altre questioni animano l’ambiente nerazzurro. Non convocati di lusso per il match in Salento. Oltre al già noto Koopmeiners anche Lookman ha preferito tirarsi indietro dalla gara viste le possibili sirene di mercato provenienti dal PSG. Niente di veramente concreto, ma qualche sondaggio c’è stato. Intanto ecco due arrivi. Dall’Udinese sbarca alla corte di Gasperini Lazar Samardzic che dopo i tentativi andati a vuoto con Inter e Napoli riesce a fare quel salto che lo potrebbe proiettare verso palcoscenici importanti. Il serbo arriva in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cifra complessiva 25 milioni, 20 più 5 di bonus. Sulla fascia, invece, chiuso l’affare Wesley dal Flamengo, 16 milioni più 4 di bonus. Chissà se l’arrivo del centrocampista offensivo possa sbloccare la partenza di Koopmeiners verso la Juventus. Infine sul fronte cessioni definita anche l’operazione che porterà El Bilal Tourè allo Stoccarda. Prestito con obbligo a determinate condizioni per una cifra complessiva che dovrebbe aggirarsi sui 27 milioni di euro.

Glauco Dusso