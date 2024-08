La nuova vita di Ciro Immobile: altra doppietta, questa volta in campionato

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex attaccante della Lazio sembra rinato in Turchia, dopo la grande prestazione in Supercoppa turca eccolo ripetersi nella Super Lig

L’avevamo lasciato a testa bassa con la maglia della Lazio dopo l’ultima stagione in serie A. Quest’estate il commosso saluto ai biancocelesti e l’approdo in Turchia al Besiktas. Se il buongiorno si vede dal mattino pare che Ciro Immobile abbia iniziato con il piede giusto la sua nuova avventura. Doppietta e Supercoppa turca alzata in faccia al Galatasaray campione in carica. Ieri in campionato contro l’Antalyaspor altri due gol in meno di 25 minuti per il successo finale del Besiktas per 4-2. Insomma meglio non poteva cominciare la sua nuova vita calcistica. D’altronde l’attaccante ha dichiarato che il progetto a cui ha preso parte è stato stimolante vista l’assoluta fiducia riposta in lui dalla dirigenza del Besiktas. Una condizione evidentemente venuta meno negli ultimi periodi alla Lazio. Giusto quindi separarsi e trovare il sorriso altrove. Come proseguirà la stagione non si sa, il principio sembra davvero promettente.

Glauco Dusso