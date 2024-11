Via Pogba e allarme difesa: alla Juventus partono i casting per gennaio

Tempo di lettura 1 minuto

Il grave stop di Cabal aggrava ulteriormente la situazione nel pacchetto arretrato dei bianconeri già orfani di Bremer, tra due mesi mosse obbligate. Il francese saluta

Continua a perdere pezzi la Juventus. Ufficialmente rescisso il contratto di Paul Pogba. Il francese dal 30 novembre potrà cercare una nuova sistemazione. Epilogo negativo per un giocatore che non riesce a trovare pace. In difesa i maggiori problemi bianconeri. Stagione finita per Bremer e Cabal, quest’ultimo uno dei nuovi acquisti estivi. Giocoforza a gennaio bisognerà intervenire assolutamente sul mercato visto che nel pacchetto arretrato la coperta è cortissima. È iniziato una sorta di casting per capire quali possono essere i colpi juventini per coprire le falle lasciate dagli infortuni. Il nome più gettonato è quello di Milan Skriniar, messo nel dimenticatoio dal PSG. In realtà alcune voci metterebbero in secondo piano lo slovacco che non avrebbe le caratteristiche giuste per il gioco di Motta. Altri nomi arrivano dalla Premier League. Ecco quindi un possibile ritorno in bianconero di Dragusin (Tottenham) oppure un rientro in Italia di Kiwior (Arsenal), accostato anche ad altre squadre di serie A nel recente passato. Da non sottovalutare anche Badiashile del Chelsea. Sullo sfondo Tah del Bayer Leverkusen, parametro zero a giugno ma che potrebbe essere anticipato con un piccolo esborso. A gennaio l’ardua sentenza.

Glauco Dusso