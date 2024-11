Tottenham, 7 giornate di squalifica per Bentancur

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista ex Juve è stato punito per una frase razzista verso i sudcoreani risalente allo scorso giugno

Pesante squalifica della Football Association per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista del Tottenham non potrà scendere in campo per le prossime 7 partite a causa di una frase di giugno riferita al suo compagno di squadra Son. L’intervistatore chiese a Bentancur la maglia del sudcoreano e l’ex Juve rispose: “La maglia di Sonny? Potrebbe essere anche quella di suo cugino, visto che sembrano tutti uguali”. In seguito si scusò ma la FA gli ha impartito comunque la squalifica, e una multa di centomila sterline, perché ha reputato discriminatoria la frase detta in tv.

Tegola dunque per Postecoglou che nel prossimo periodo non avrà a disposizione Rodrigo Bentancur.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina