Stop Dia, Calhanoglu e Lukaku: condizioni da monitorare ma non preoccupano

Tempo di lettura 1 minuto

Lazio, Inter e Napoli riaccolgono i loro giocatori dopo alcuni problemi fisici, c’è cauto ottimismo

La pausa per le nazionali continua a far tremare i club. Tre dei migliori giocatori del campionato si fermano anzitempo ma non sembrano preoccupare troppo. La Lazio tira un sospiro di sollievo dopo l’allarme malaria per Boulaye Dia. Il ragazzo è risultato negativo agli ultimi test quindi fa ritorno in Italia e non dovrebbe avere problemi a riprendere gli allenamenti. Dopo il cambio forzato con la Turchia esami per Calhanoglu che però escludono lesioni nella zona già infortunata qualche settimana fa. La situazione del centrocampista è ancora in fase decisionale, se rimanere con la nazionale o tornare ad Appiano Gentile. Le sue condizioni verranno monitorate visto che sarebbe una recidiva. In dubbio la sua presenza a Verona sabato. Infine Romelu Lukaku si rivedrà a Napoli vista l’infiammazione al ginocchio che lo tormenta già prima del match con l’Italia a cui però non voleva mancare. Ora osserverà dei giorni di riposo ma ci sono buone possibilità di vederlo in campo con la Roma domenica prossima.

Glauco Dusso