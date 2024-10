Miracolo Grecia! Battuta l’Inghilterra nel ricordo di Baldock

Tempo di lettura 1 minuto

I ragazzi di Jovanovic battono gli inglesi grazie alla doppietta di Pavlidis nel secondo tempo

Grandissima impresa da parte della Grecia nella gara di ieri sera contro l’Inghilterra. I greci vincono incredibilmente grazie alla doppietta di Vangelis Pavlidis. L’attaccante del Benfica porta in vantaggio i suoi ad inizio ripresa ma Bellingham pareggia il match all’87’. Quando tutti pensano che sia finita, ecco che Pavlidis fa saltare di gioia tutti i tifosi greci con il gol vittoria al 94′. La Grecia si conferma in testa al girone B2 di Nations League con 9 punti conquistati in 3 gare.

Terminato il match, le emozioni diventano contrastanti perché i ragazzi di Jovanovic mostrano la maglia numero 2 di George Baldock, loro compagno scomparso in settimana. Il difensore del Panathinaikos è stato trovato senza vita nella sua piscina e le cause della morte non sono ancora chiare. Inglese ma con il passaporto greco, Baldock aveva solo 31 anni.

Davide Farina