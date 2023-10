Un Napoli indecifrabile

Tempo di lettura 2 minuti

La squadra partenopea domenica sera sfiderà la Fiorentina per mantenere il terzo posto e magari accorciare sul duo di testa

Il Napoli per ora non ha convinto in pieno sia in campionato che in Champions però sta a soli 4 punti dalla vetta in Italia. Il non aver battuto ancora neanche una big pesa logicamente sulle analisi relative a questo scorcio iniziale di stagione e le sconfitte contro la Lazio in campionato e con il Real Madrid in Champions, entrambe in casa, dimostrano che al momento la gestione del tecnico Rudi Garcia non sta brillando particolarmente. Le goelade inflitte alle malcapitate Udinese e Lecce sono però segni di forza, anche perchè la rosa della squadra campione d’Italia in carica questa estate non è stata smantellata. Kim e Lozano hanno salutato l’ambiente azzurro e i loro sostituti rispettivamente Natan e Lindstrom per il momento però non si stanno mettendo in luce per le loro prestazioni, oltretutto solo poche presenze per entrambi.

Ripetere l’annata trionfante culminata con il tricolore sarà un’impresa ardua. Il gruppo della scorsa stagione guidato sapientemente da Spalletti ha avuto un ritrmo pazzesco, mentre la squadra allenata da Rudi Garcia non sta avendo una continuità significativa.

Comunque il Napoli è lì ad un passo dal duo milanese che guida la classifica di A e anche in Champions ha tutte le possibilità per passare il turno avendo 3 punti come il Braga già batutto in trasferta, in vetta c’è il Real Madrid con 6 lunghezze, mentre il fanalino di cosa è l’Union Berlino a secco di punti.

Pertanto se il Napoli dovesse ritrovare quella brillantezza che lo ha contraddistinto nella scorsa stagione potrebbe diventare in Italia un osso duro per le tre grandi del nord.

La storia insegna che per le squadre non abituate al successo finale ripetersi nell’annata successiva è un’impresa difficilissima da compiere. Il duo Osimhen e Kvara è il punto di forza della squadra con Rudi Garcia che dovrà essere abile nel mettere questi due campioni nelle condizioni migliori per esprimersi.

La sfida alla Fiorentina di domenica chiude questo mini ciclo prima degli impegni della Nazionale, l’imperativo è vincere per mantenere la terza posizione.

Stefano Rizzo