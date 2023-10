Il punto sui cambi in panchina tra A e B

Tempo di lettura 2 minuti

Nella massima serie due sono per il momento; in B siamo a tre

Serie A:

Empoli: Aurelio Andreazzoli per Paolo Zanetti

La squadra toscana sta faticando parecchio, occupa il terz’ultimo posto, un solo gol realizzato in 8 partite ed è la rete che ha portato all’unica vittoria con Andreazzoli in panchina in casa contro la Salernitana, anche i 16 gol incassati sottolineano le varie difficoltà che il gruppo ha in tutti i reparti. La strada verso la salvezza sarà sicuramente tosta.

Salernitana: Pippo Inzaghi per Paulo Sousa

Nell’annata scorsa Paulo Sousa era subentrato alla grande, in questa stagione invece qualcosa non girava per il verso giusto evidentemente. Penultimo posto in classifica e zero vittoria con molti dei giocatori presenti nello scorso campionato. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico, a Pippo Inzaghi il compito di risollevare le sorti della squadra granata. Inzaghi è in cerca di riscatto come allenatore nella massima serie e le difficoltà non mancheranno.

Serie B

Bari: Pasquale Marino per Michele Mignani

Lo spareggio perso contro il Cagliari ha lasciato uno strascico negativo su tutto il gruppo allenato fino a un paio di giorni fa da Mignani. Il Bari è stato irriconoscibile ed è rilegato a centro classifica. Pasquale Marino dovrà rigenerare tutto l’ambiente.

Cremonese: Giovanni Stroppa per Davide Ballardini

A Ballardini non è stata concessa ancora fiducia che molto probabilmente meritava per il lavoro svolto fin qui. La dirigenza ha puntato su Stroppa, vedremo se i risultati saranno soddisfacenti. Al momento la Cremonese occupa la settima posizione.

Lecco: Emiliano Bonazzoli per Luciano Foschi

Foschi, l’allenatore che ha portato in B il Lecco , è stato esonerato dopo 6 turni, solo un pareggio ottenuto. Per mister Bonazzoli si tratta del debutto in categoria.

Fonte foto: InfoBetting.com

Stefano Rizzo