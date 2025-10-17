Un Milan-Fiorentina che Pioli non potrà dimenticare

Tempo di lettura 2 minuti

L’allenatore parmigiano ritorna a San Siro da avversario della squadra rossonera e lo fa in un momento complicatissimo per la sua Viola

E’ tutto in mano al dio del calcio, come sempre. Lo sa bene Stefano Pioli, che domenica sera ritorna a San Siro da allenatore della Fiorentina per sfidare il suo passato: il Milan. E lo fa in un momento complicatissimo. Sì, perché la Viola non ha ancora vinto neanche una partita in campionato e la classifica è impietosa: appena tre punti raccolti durante le prime sei giornate. La posizione dell’allenatore parmigiano traballa e San Siro, sua vecchia casa, potrebbe clamorosamente decidere le sorti del suo futuro: espugnare il Meazza per una nuova ripartenza, oppure cadere stavolta definitivamente (esonero).

E appunto del dio del Calcio, Pioli oggi ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore, domenica, non solo ritornerà a Milano a sfidare il Milan, con cui ha vinto lo scudetto del 2022, ma staccherà anche il grandissimo traguardo delle 500 panchine. Ma chi più ne ha, più ne metta, sì perché il giorno dopo, lunedì 20, Pioli spegnerà 60 candeline, cifra tonda. Insomma, per lui sarà un weekend per niente banale. Comunque vada, sarà un fine settimana che difficilmente potrà dimenticare. La Fiorentina ha bisogno necessariamente di punti per risalire la china. Il diciassettesimo posto stona parecchio e a forza di scherzare col fuoco, c’è seriamente il rischio che la Viola possa bruciarsi.

Milan-Fiorentina è quindi, per tutte queste cose, la partita di Pioli. L’allenatore, che a Milano ha raggiunto, oltre allo scudetto numero 19 (dopo 11 anni di astinenza, l’ultimo nel 2011), una storica semifinale di Champions League (persa contro l’Inter nel 2023) si aggrappa a tutto: alla cabala, al talento di questa Fiorentina (che c’è ma, al momento, non si vede) e spera, soprattutto, di affidarsi anche a Moise Kean. L’attaccante della Nazionale si è diviso, in questi giorni, tra personalizzato e lavoro col gruppo. L’ultima parola spetta domani. Pioli ha bisogno del bomber di Vercelli.

Sandro Caramazza

Fonte foto: forbes