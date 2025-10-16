Buongiorno e Politano in gruppo, Kluivert non è più il CT dell’Indonesia e gli americani tornano domani in Italia

Buongiorno e Politano in gruppo, Kluivert non è più il CT dell’Indonesia...

Conte ritrova i due giocatori per la partita contro il Torino, l’ex attaccante olandese paga la mancata qualificazione al Mondiale mentre McKennie e Pulisic hanno avuto un ritardo nel rientro dalla nazionale

Antonio Conte può sorridere visto che Alessandro Buongiorno e Matteo Politano hanno svolto l’allenamento odierno con il resto della squadra. I due verosimilmente saranno arruolabili per la sfida di questo weekend al Torino di Baroni anche se difficilmente li vedremo dal primo minuto.

Patrick Kluivert, di comune accordo con la federazione, non è più il commissario tecnico dell’Indonesia. La notizia è stata diffusa da Erick Thohir, ex presidente dell’Inter e attuale Ministro dello Sport e numero 1 della federazione indonesiana. Kluivert ha pagato la mancata qualificazione al Mondiale che si disputerà in estate.

Weston McKennie e Christian Pulisic non rientreranno in Italia prima di domani mattina. I due, impegnati con la nazionale statunitense, hanno avuto delle problematiche per tornare nei rispettivi club. Se Pulisic è già a rischio visto il suo recente infortunio, vedremo se questo ritardo influirà nell’impiego del centrocampista bianconero contro il Como.

