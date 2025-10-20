La Juventus non sa più vincere, in serie B si cambia: via Donati e D’Angelo! Disastro Postecoglou, già esonerato dal Nottingham Forest

Tempo di lettura 2 minuti

Prima sconfitta in campionato per i bianconeri che sono senza successi da più di un mese, in cadetteria è iniziata la stagione degli allenatori saltati ma anche in Inghilterra non si scherza

Tempi duri alla Juventus. Ieri nel lunch match con il Como la casella delle gare perse ha segnato il numero uno. Una debacle netta che getta Igor Tudor nello sconforto per l’assenza di una vittoria che non arriva dal 13 settembre in tutte le competizioni. Il successo contro l’Inter è l’ultimo fatto registrare dai bianconeri. Ora la Vecchia Signora è attesa da due gare complicate. Mercoledì si va al Bernabeu con il Real Madrid mentre domenica prossima c’è la sfida alla Lazio in quel di Roma. Occhio alla posizione del tecnico croato.

L’esonero di Guido Pagliuca all’Empoli ha dato il via al domino delle panchine saltate in serie B. Dopo l’ultimo turno cadetto ecco cadere altri due tecnici. Era nell’aria ed è arrivato l’esonero di Massimo Donati alla Sampdoria. Situazione delicatissima per i blucerchiati che si affideranno ad Angelo Gregucci con Salvatore Foti vice, Nicola Pozzi sarà collaboratore tecnico. Insostenibile anche l’aria allo Spezia ultimo in classifica. L’ennesima sconfitta è stata fatale a Luca D’Angelo che lascia clamorosamente i liguri dopo la finale persa ai playoff di mesi fa. Al suo posto sembra tutto fatto proprio per Guido Pagliuca che si dovrebbe liberare dall’Empoli.

Infine in Premier League finisce nel peggiore dei modi la breve avventura di Ange Postecoglou al Nottingham Forest. Dopo il 3-0 subìto in casa dal Chelsea immediato l’esonero del tecnico. Il bottino poco lusinghiero dell’australiano è di 6 sconfitte e 2 pareggi. Al suo posto pareva fatta per Roberto Mancini ma il mister alla fine non si è accordato con la società inglese. Ora i fari sono puntati su Marco Silva del Fulham o Sean Dyche, favorito, esonerato dall’Everton a gennaio scorso.

