Un altro Zidane al Mondiale: il figlio di Zizou si qualifica con l’Algeria del CT Petkovic

La nazionale africana centra la sua quinta qualificazione al campionato del mondo. Non si qualificava dalla coppa del Mondo in Brasile del 2014

La qualificazione dell’Algeria al prossimo Mondiale del 2014 porta con sé delle storie piuttosto interessanti, che, per certi versi, si legano anche al calcio italiano. Per la quinta volta nella propria storia, la nazionale algerina si qualifica ad un Mondiale. Dopo Spagna 1982, Messico 1986, Sudafrica 2010 e Brasile 2014, adesso si aggiunge il Mondiale del 2026, che si disputerà in USA, Canada e Messico. Decisivo lo 0-3 dato alla Somalia, con doppietta dell’attaccante del Wolfsburg, Amoura (8 gol nel girone G di qualificazione) e gol della stella Riyad Mahrez. Ma chi sono i protagonisti di questa Algeria?

Il condottiero Petkovic

Uno degli artefici del ritorno dell’Algeria al Mondiale è sicuramente Vladimir Petkovic. Il CT svizzero, nato in Bosnia, l’ha fatto di nuovo. Dopo aver portato la Svizzera al Mondiale nel 2018, adesso è la volta dell’Algeria. In Italia, lo si ricorda sulla panchina della Lazio, con cui ha vinto la storica Coppa Italia nella finale tutta capitolina contro la Roma. Insomma, c’è anche un po’ di lazialità in questo Algeria. Vlado può aggiungere nel curriculum un altro traguardo non da poco, visto che l’Algeria aveva mancato la qualificazione sia al Mondiale del 2018 che a quello del 2022. Un po’ come l’Italia.

Le stelle: Mahrez e Amoura

Riyad Mahrez e Mohamed Amoura sono loro le due stelle dell’Algeria. Il primo è il capitano, il giocatore più forte e talentuoso. Mahrez, dopo gli anni vincenti al Manchester City, ha deciso di trasferirsi, ormai due stagioni fa, all’Al Ahli. Il bottino in queste qualificazioni parla di un gol e tre assist. La prossima estate guiderà la sua Nazionale da capitano al Mondiale. Il secondo, è l’attaccante di questa Algeria, che con 8 gol l’ha letteralmente trascinata in paradiso. Il centravanti del Wolfsburg, classe 2000, segna e fa segnare, visto che nelle partite di qualificazione ha messo a referto anche 4 assist. Al Mondiale vuole prendersi la scena.

La storia Zizou

Ebbene sì, un altro Zizou sarà al Mondiale: no, non è Zinedine Zidane, bensì il figlio Lucas, che di mestiere non fa il trequartista come il papà, ma il portiere. Lucas Zidane, classe 1997, ha scelto la nazionale algerina, vista la doppia cittadinanza del padre. Scelta che ha fatto molto felice papà e nonno, molto legati alla loro discendenza nordafricana. Zidane è stato convocato per la primavolta in Nazionale proprio alcuni giorni fa e ieri è arrivata la grande notizia della qualificazione al Mondiale. Il portiere del Granada punta adesso all’estate 2026.

Sandro Caramazza

Fonte foto: imago