Il Parma va all’attacco: presi Ondrejka e Djuric

Ducali decisi sul mercato che dopo Vogliacco ufficializzano altri due colpi, arricchito il pacchetto avanzato con i centimetri del bosniaco e l’esterno svedese

Il Parma aveva sicuramente palesato qualche problema in attacco. Fabio Pecchia è stato accontentato con due acquisti per migliorare la produzione offensiva. Come alternativa a Bonny è stato prelevato dal Monza a titolo definitivo Milan Djuric, punta di stazza notevole già avvezzo al campionato italiano e quindi pronto per ogni evenienza. Chi si dovrà adattare al nuovo torneo è Jacob Ondrejka esterno offensivo svedese proveniente dall’Anversa. Il ragazzo classe 2002 può disimpegnarsi su entrambe le fasce. Il suo approdo a Parma potrebbe anche essere un segnale della partenza di Dennis Man. Il rumeno, infatti, è corteggiato soprattutto dalla Fiorentina. Potrebbe esserci qualche novità a riguardo nelle prossime ore. I viola devono intervenire per dare una sterzata alla situazione in campionato che sta colando a picco dopo gli ultimi risultati ottenuti. Intanto i gialloblu si apprestano ad affrontare il Milan nel prossimo turno di campionato con un attacco rimodellato.

Glauco Dusso