Udinese, Okoye indagato per calcioscommesse

Tempo di lettura meno di un minuto

Il portiere è sotto inchiesta a seguito di un’ammonizione sospetta

Nuovo possibile caso di calcioscommesse in Serie A; il portiere dell’Udinese Maduka Okoye è finito sotto inchiesta in un’indagine aperta dalla procura di Udine in merito ad un’ammonizione ottenuta in Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024. L’importante flusso di scommesse rilevato da Sisal, ha portato all’apertura del caso di cui il portiere è stato informato lo scorso dicembre. Nella partita in questione Okoye è stato ammonito nella seconda frazione per perdita di tempo, ma con i suoi in vantaggio 2-1, quindi in una situazione che si vede spesso ogni settimana sui campi. Vedremo come si evolverà il caso, ora il portiere è fermo per un importante infortunio al polso ma si è già dichiarato totalmente innocente.

Fonte foto: messaggeroveneto.it

Alessandro Fornetti