Belgio, Tedesco non è più il commissario tecnico

La Federazione belga ha esonerato l’allenatore italiano dopo 2 anni e 24 partite disputate

Cambio in panchina per quanto riguarda il Belgio. Domenico Tedesco è stato esonerato dal ruolo di CT a causa dei risultati non all’altezza. L’italiano ha disputato 24 partite, da febbraio 2023, vincendo 12 con 6 pareggi e 6 sconfitte. Ha partecipato anche ad Euro 2024 uscendo però agli ottavi di finale. Inoltre c’è la questione Courtois che ha sicuramente influito: il portiere del Real aveva comunicato che non avrebbe più vestito la maglia della nazionale finché Tedesco sarebbe stato il CT.

L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato della Federazione belga dove viene ringraziato Tedesco per quanto fatto in questi due anni. I nomi per sostituirlo al momento sono: Thierry Henry, Rudi Garcia e Claude Puel.

