Manchester City, Haaland si lega al club per altri quasi dieci anni

L’attaccante norvegese sposa il progetto citizens a lungo firmando un rinnovo quasi per tutta la carriera

Erling Haaland si lega per altri quasi dieci anni al Manchester City; la firma è arrivata negli scorsi giorni e sancisce la fine sulle voci che lo volevano lontano dal club a causa delle possibili sanzioni in estate. Il norvegese dimostra grande attaccamento alla squadra e vuole proseguire a vincere con questa maglia; i suo gol finora non sono mai mancati è ed il leader indiscusso della fase offensiva degli sky blues. Il rinnovo lo legherà al club fino al 2034 quando avrà 34 anni, dunque sembra destinato a scrivere altre pagine di storia ed a infrangere diversi record come ha già dimostrato di saper fare. Il Manchester City è anche fortemente interessato a Marmoush del Francoforte; l’egiziano sta disputando una grande stagione da 20 gol e 14 assist in sole 26 partite con il club che sembra intenzionato a sborsare 80 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Alessandro Fornetti