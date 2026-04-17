Social&Calcio – Roma, Gasperini non basta

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La società capitolina non riesce, da troppi anni, ad imbastire una stagione di successo, quantomeno in Serie A, nelle ultime sette, infatti, non è mai andata oltre il quinto posto e l’annata in corso rischia di vedere allungarsi questo record negativo

Nella classica sezione dedicata al calcio del nostro video podcast, insieme al nostro redattore Sandro Caramazza, abbiamo tentato di analizzare la situazione della Roma e di quello che le accade nella massima serie nazionale dove, da ormai sette stagioni, non riesce ad acciuffare una posizione valida per la qualificazione in Champions League. La classifica finale delle stagioni di cui sopra, ha sempre visto la Roma piazzarsi tra il quinto ed il settimo posto. Maggiori soddisfazioni le hanno date le coppe con la vittoria della Conference League 2021/2022 e la finale di Europa League 2022/2023, purtroppo persa ai rigori contro il Siviglia. Nella nostra analisi siamo partiti proprio dal fatto che cambiano gli allenatori, i calciatori, ma non la classifica di Serie A, infatti anche in questo momento della stagione 2025/2026, la Roma è al sesto posto. Difficilissimo capire quale sia il vero problema, sempre che sia uno soltanto ovviamente! Gli obiettivi della società, attualmente, vertono forse più a rinsaldare il fattore economico e quindi non si rinforza la squadra con innesti che possano davvero far salire il livello tecnico della squadra? Potrebbe esserci un problema di sinergie che mancano in società? Le qualità tecnico/tattiche dell’allenatore, ad esempio, non possono essere messe in discussione, perché Gian Piero Gasperini non si discute sotto certi aspetti, ma a livello umano potrebbe esserci qualche problema con gli altri dirigenti della società? Questi sono soltanto alcuni spunti, ma abbiamo spaziato e parlato di molto altro nel video che ti esorto a venire a vedere: AS Roma: dal 2019 poche variazioni di classifica

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara