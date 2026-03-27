A metà dell’opera

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Il successo di ieri contro l’Irlanda del Nord nella semifinale play off per l’accesso al Mondiale proietta gli azzurri nella finalissima contro la Bosnia ed Erzegovina in programma lunedì 31 marzo

Il primo ostacolo è stato superato per la Nazionale azzurra verso la rassegna iridata e nulla è scontato. Dunque vanno fatti i complimenti a questo gruppo guidato dal ct Rino Gattuso per la vittoria in casa a Bergamo per due reti a zero contro l’Irlanda del Nord. Nella prima frazione si è vista una selezione azzurra troppo imballata, contratta in cui ha prevalso un atteggiamento prudente. 45 minuti opachi dove si è osato pochissimo contro un avversario modesto, non solo sulla carta, ma anche sul campo. Nella ripresa invece l’Italia ha alzato il ritmo, sono fioccate le occasioni pericolose e Tonali e Kean hanno realizzato due gol sontuosi. Buona la prima insomma ma ora tutto dipenderà dalla trasferta in Bosnia, una Nazionale nel complesso superiore all’Irlanda del Nord e per giunta con gran parte del pubblico a proprio favore giocando in casa. Sarà una sfida epocale per l’Italia. 14 anni fa l’ultima apparizione azzurra ad un Mondiale, tanto, troppo tempo per un popolo appassionato di calcio e per una Nazionale blasonata come la nostra. I bambini e gli adolescenti italiani non hanno mai vissuto delle ‘notti magiche mondiali’ quando delle volte è proprio l’atmosfera legata ad una competizione così importante e affascinante che fa aumentare la passione ad un giovanissimo verso questo sport. Il tasso tecnico non sarà eccelso, ma comunque ieri è scesa in campo una squadra altamente competitiva, giocatori validi che militano in club di livello assoluto. Pertanto gli azzurri si devono scrollare di dosso quella negatività, quel sentirsi inferiori agli altri che genera insicurezza e ripartire invece dalla grinta cacciata fuori contro l’Irlanda del Nord, dalle giocate sublimi di alcuni interpreti che hanno dato lustro alla vittoria e dallo spirito di gruppo che fa tutta la differenza del mondo sulla strada verso la coppa del mondo! Forza Azzurri!

Fonte foto: ToroNews.net

Stefano Rizzo