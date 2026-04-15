Juventus su Kim, i 4 nomi se Conte lascia Napoli, Spagna e Real in lutto per la morte di Santamaria

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Il sudcoreano piace alla dirigenza bianconera; in casa partenopea occhio al futuro del tecnico salentino; mentre il calcio iberico piange per la scomparsa della grande leggenda dei Blancos

Il nome di Kim Min-jae fa gola ai top club italiani. La sua esperienza al Bayern Monaco non è stata, fin qui, eccellente, tant’è che in questa stagioni Kompany ha perso progressivamente il posto, finendo per diventare una riserva di lusso. La Juventus monitora con attenzione il suo futuro e l’AD Damien Comolli fiuta il grande colpo. L’intreccio è con Gleison Bremer. Se il brasiliano, 29 anni, dovesse lasciare in estate Torino, Kim potrebbe davvero diventare la soluzione ideale per sostituirlo. Luciano Spalletti lo conosce benissimo, avendo lavorato e vinto insieme a lui ai tempi del Napoli.

Il futuro di Antonio Conte a Napoli è ancora tutto da scrivere. L’allenatore salentino ha ancora un anno di contratto, ma dopo il disastro dell’Italia e le dimissioni di Gattuso, il suo nome è ripiombato pesantemente tra i candidati alla prossima panchina della Nazionale. Il tema si è riscaldato anche dopo alcune dichiarazioni degli stessi interessati, sia di Conte dopo Napoli-Milan che di Di Laurentiis. Se Conte dovesse lasciare Napoli per la Nazionale, si potrebbero valutare 4 nomi per coglierne l’eredità sotto il Vesuvio: Gasperini, Italiano, Grosso e Sarri.

Antonio Conte



Addio alla leggenda del Real Madrid José Emilio Santamaria, aveva 96 anni. Santamaria, nato in Uruguay dove ha giocato per nove stagioni tra le fila del Nacional, è stato uno dei giocatori più importanti del Real. Qui, ha militato tra la fine degli anni ’50 e la metà degli anni ’60. Ha anche allenato la Nazionale Spagnola alle Olimpiadi in Città del Messico del 1968 e a quelle di Mosca del 1980. Nonché al Mondiale giocato in casa nel 1982. E’ stato anche allenatore dell’Espanyol dal 1971 al 1978. In carriera, da giocatore, Santamaria è stato un difensore centrale, che giocò per nove stagioni al Real Madrid. Con i Blancos ha vinto 5 campionati spagnoli, una Coppa di Spagna, 4 Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Conta 337 presenze e 2 gol.

Jose Emilio Santamaria

Sandro Caramazza

Fonte foto: Imago, Fanpage, Stato quotidiano