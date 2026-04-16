Bastoni non convocato, Yildiz in dubbio mentre la Fiorentina proverà a ribaltare il 3-0 di settimana scorsa

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Chivu ha dichiarato in conferenza stampa che il difensore non ci sarà con il Cagliari, il ginocchio del 10 bianconero è ancora infiammato e la Viola giocherà il ritorno dei quarti di finale di Conference League

Alessandro Bastoni non verrà convocato per la sfida di domani contro il Cagliari. Ad annunciarlo Cristian Chivu nella conferenza stampa odierna. L’allenatore nerazzurro ha spiegato che Bastoni non è al 100% visto il problema alla caviglia che lo tormenta da diverse settimane. Vedremo se il difensore azzurro tornerà tra i convocati per la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà martedì contro il Como.

Tengono banco le condizioni di Kenan Yildiz in casa Juventus. L’attaccante turco ha un’infiammazione al ginocchio sinistro che non gli permette di allenarsi regolarmente. Al momento è a rischio per la sfida di domenica contro il Bologna ma il dubbio verrà sciolto definitivamente sabato quando i bianconeri svolgeranno la rifinitura.

Kenan Yildiz

Alle 21 la Fiorentina affronterà il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. La Viola proverà a fare l’impresa di ribaltare il 3-0 di 7 giorni fa nonostante al momento appaia molto complicato. Vanoli dovrebbe fare 3 cambi rispetto all’11 di giovedì scorso: dentro Comuzzo, Mandragora e Solomon al posto di Dodo (squalificato), Fabbian e Harrison. La Fiorentina dovrà provarci fino in fondo visto che avrà anche il Franchi a sostenerla e poi, come sappiamo, anche in Europa può succedere di tutto.

Crystal Palace-Fiorentina 3-0

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina