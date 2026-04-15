Simeone confermato all’Atletico anche il prossimo anno, ennesimo infortunio per Milik, mondiale a rischio per Ekitike

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Il tecnico dei Colchoneros resterà a Madrid almeno per un’altra stagione, campionato finito per Milik, distorsione alla caviglia per l’attaccante del Liverpool che ora rischia di saltare la kermesse iridata

Dopo l’impresa di ieri sera, con cui i suoi ragazzi hanno eliminato dalla Champions League il Barcellona, si è tornato a parlare del futuro di Diego Pablo Simeone. In questi ultimi mesi il suo nome è stato accostato all’Inter e anche a quello di altri top club europei, ma stando a quanto riferisce Sky Sport l’avventura del Cholo continuerà sicuramente per un altro anno. Simeone sarà l’allenatore dell’Atletico Madrid anche nella stagione 2026-2027 con l’opzione di prolungare il contratto per un ulteriore anno. L’ingaggio che l’allenatore argentino percepisce e l’importanza che ha all’interno del club madrileno sono sicuramente elementi difficili da replicare altrove.

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Non finisce invece l’incubo infortuni per Arek Milik. Il centravanti polacco in questa stagione ha collezionato solo 34 minuti di gioco e appena rientrato dopo il lungo stop dovuto alla rottura del menisco di due anni fa si è fatto male di nuovo. Questa volta si tratta di un infortunio muscolare la cui gravità ancora non è stata accertata del tutto. Si teme però almeno un mese di stop e questo significherebbe stagione finita in anticipo per l’attaccante bianconero.

Altro pesante infortunio è quello che ha rimediato Hugo Ekitike nel quarto di finale di ritorno di Champions League che si è disputato ieri sera ad Anfield tra Liverpool e Paris Saint-Germain. L’attaccante francese dopo soli 30 minuti dall’inizio del match è stato costretto ad abbandonare il campo per una seria distorsione alla caviglia. Gli esami strumentali dei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’infortunio, ma sia Slot che il compagno di squadra e di nazionale Konaté sono sembrati da subito molto preoccupati. Il timore è che la stagione di Ekitike con i Reds possa essere finita qui e che anche il mondiale con la Francia sia ora a rischio.

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Luca Missori

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