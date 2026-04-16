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Rinnovi in vista per Chivu e Locatelli mentre il Bologna tenta l’impresa a Birmingham

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Davide Farina
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L’Inter sta prolungando il contratto dell’ex allenatore del Parma, stessa dinamica per la Juve con il capitano bianconero e i rossoblù proveranno a ribaltare l’1-3 dell’andata in casa dell’Aston Villa

Cristian Chivu è vicinissimo a rinnovare il contratto con l’Inter. L’ex Parma, che si trova da giugno 2025 sulla panchina nerazzurra, sta per prolungare fino al 2028 con opzione per un altro anno. Nell’accordo è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio che passa da 2,5 milioni a circa 4-5 milioni di euro a stagione. Questo rinnovo è il riconoscimento del gran lavoro fatto da Chivu e di quanto la società milanese creda in lui.

Tempo di rinnovi anche in casa Juventus che, dopo quello Spalletti, prolungherà anche il contratto di capitan Locatelli. Domani è prevista la firma sul contratto valido fino al 2030 (l’accordo precedente scadeva nel 2028) con aumento dell’ingaggio. Locatelli infatti guadagnerà più di 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Questo rinnovo, insieme a quello di Spalletti, dà l’idea che la Juve voglia programmare il futuro a partire già da questo finale di stagione.

Manuel Locatelli

Alle 21 il Bologna scenderà in campo contro l’Aston Villa cercando di ribaltare l’1-3 della scorsa settimana. Italiano conferma per gran parte la formazione dell’andata con due soli cambi e un dubbio che verrà sciolto con l’avvicinarsi del calcio d’inizio. In difesa giocherà Vitik, al posto dello squalificato Lucumì, a centrocampo Freuler e Moro sono sicuri della titolarità mentre Pobega, Ferguson e Sohm si giocano l’ultima maglia. La partita sarà complicatissima perché non è facile recuperare due gol fuori casa ma i rossoblù hanno l’obbligo morale di dare tutto e crederci fino al fischio finale.

Bologna-Aston Villa 1-3

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina

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