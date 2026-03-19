Tutto ok per Tonali, ci sarà con l’Irlanda del Nord. Lutto per il Como: si è spento uno dei proprietari. Derby europeo parte 2, le ultime su Roma-Bologna

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Rientrato lo spavento per il centrocampista azzurro dopo lo stop di ieri con il Barcellona. Michael Bambang Hartono è morto all’età di 86 anni a Singapore. Giallorossi e rossoblù scenderanno in campo alle 21 dopo il pareggio della settimana scorsa

Sandro Tonali sarà regolarmente convocato da Gennaro Gattuso per la gara di spareggio contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo. Il centrocampista del Newcastle è uscito anzitempo nella sconfitta di ieri contro il Barcellona ma gli esami strumentali hanno dato esito negativo. Nulla di grave dunque per Tonali che dovrebbe scendere regolarmente in campo nella sfida tra Newcastle e Sunderland di domenica.

Il Como perde uno dei suoi proprietari. Si è spento ad 86 anni Michael Bambang Hartono a Singapore. L’uomo era uno dei punti di riferimento per la società lombarda, insieme al fratello minore Robert Budi, sin dal suo acquisto nel 2019 e la sua assenza peserà. Il Como ha scelto di salutarlo con un comunicato in cui sottolinea che Hartono verrà ricordato con gratitudine e rispetto. Noi di Passione del Calcio ci teniamo a porgere le condoglianze alla famiglia del defunto.

Michael Bambang Hartono

Il secondo atto del derby europeo tra Roma e Bologna andrà in scena oggi alle 21. Il pareggio di settimana scorsa (1-1) apre le porte ad una partita scoppiettante e, ovviamente, decisiva. Gasperini schiera il miglior 11 possibile con Pellegrini e Cristante dietro a Malen. Dietro torna il terzetto titolare formato da Mancini, Ndicka, Hermoso. Rispetto a 7 giorni fa Italiano fa 3 cambi di cui 2 obbligati: fuori Casale, Skorupski (per infortunio) e Miranda (per squalifica) e dentro Vitik, autore di un grande secondo tempo all’andata, Ravaglia e Zortea. Conferma per i restanti 8 autori anch’essi di un’ottima prestazione al Dall’Ara. Appuntamento dunque alle 21 per sapere quale italiana andrà ai quarti di finale di Europa League.

Bologna-Roma 1-1

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina