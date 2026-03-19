Social&Calcio – Ospite Marco Mazzocchi

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La professionalità e la spiccata personalità rendono, l’invitato di questa settimana, una delle voci e dei volti non solo più noti del panorama televisivo, ma anche e soprattutto uno dei più autorevoli commentatori di calcio. Tante le sue attività professionali che vanno dalla Tv all’insegnamento e molte passioni tra cui spicca senz’altro l’amore per i viaggi. Attraverso l’argomento della settimana si è cercato di comprendere se abbiamo ancora il coraggio di dire quello che pensiamo, mentre nella sezione dedicata al calcio abbiamo parlato della rivelazione Como ed in particolare del suo allenatore Cesc Fabregas

Appare sempre più difficile dire come la si pensi realmente su un dato argomento, dare la propria opinione in maniera libera ed indipendente sembra davvero essere diventato impossibile, pena il subire giudizi anche molto duri, messi alla gogna e accade spesso, oserei dire quasi sempre, e soprattutto se non si rispetta l’opinione generale che è poi quella meno affidabile, la meno imparziale, la meno ragionata! Al giorno d’oggi essere fuori dal coro diventa quasi un pericolo e passare attraverso il giudizio della massa è come trovarsi davanti ad un tribunale, rei di pensare e di avere anche il coraggio di ammettere di vederla diversamente. Quindi spesso ci si ritrae e si evita di schierarsi, si diventa accondiscendenti pur di non discutere, esattamente il contrario di quanto sarebbe invece necessario e giusto, il contrario insomma del dibattito, della disquisizione che desideri giungere ad una conclusione costruttiva, oggi no… oggi si evita perché l’ideologia ha spesso preso il posto dell’idea. Quanto è triste tutto ciò? Vieni a vedere il video e, nei commenti, facci sapere cosa nei pensi: https://www.youtube.com/watch?v=e6x2hRMYVWE

Una passione innata in lui e che, sin da bambino, lo induceva a commentare le attività sportive e, ovviamente, in primis il calcio, quella passione così forte per Marco Mazzocchi che è poi diventata una professione! Un altro amore, quello per i viaggi, lo ha portato dapprima in giro per il mondo e poi a commentare anche l’alpinismo estremo, in una vera e propria avventura non solo professionale e sportiva, ma prima di tutto umana come quella del K2. Nella nostra chiacchierata video abbiamo ampiamente parlato di quelli che sono i comportamenti su un campo di calcio, così come nella vita di tutti i giorni, ma anche il suo modo di vivere la propria professione e… vieni a vedere e commentare: https://www.youtube.com/watch?v=4xOhY0N7RVc

Il Como di Cesc Fabregas, non più una rivelazione, ma ormai una certezza che migliora di anno in anno le proprie prestazioni sportive e che potrebbe “fare le scarpe” ad una delle pretendenti più accreditate per un posto nella prossima Champions League. Grazie anche al prezioso contributo del nostro redattore Luca Missori, abbiamo analizzato la situazione della squadra ed in particolare quella del tecnico spagnolo e di quanto sia coinvolto nel progetto e parte fondamentale di esso. Vieni a vedere cosa bolle in pentola anche per il suo futuro e quindi anche per quello del Como: https://www.youtube.com/watch?v=5gz7-IFEZPo

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara