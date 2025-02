Turchia: Mourinho squalificato per quattro giornate per frasi razziste e insulti

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico portoghese si è rivolto in maniera ingiuriosa sia verso la panchina del Galatasaray sia verso il quarto uomo al termine dell’ultimo big match di Super Lig

C’erano tutti i presupposti per una sfida infuocata e così è stato. Dopo mesi di polemiche feroci, che tra le altre cose hanno costretto la Federcalcio turca a rivolgersi ad un arbitro straniero, lunedì scorso è andato in scena il big match del campionato turco tra Galatasaray e Fenerbahce. E’ finita 0-0, con il Gala che ha conservato sei punti di vantaggio sui rivali mettendo una seria ipoteca sulla Super Lig. Non potevano mancare però le polemiche, soprattutto da parte di Josè Mourinho, furioso al termine della gara sia con la panchina avversaria che con il quarto uomo. Nello specifico lo Special One si è rivolto ai componenti della panchina del Galatasaray rimproverandoli di “saltare come delle scimmie”, mentre al quarto uomo turco ha detto che se fosse stato lui ad arbitrare avrebbe combinato un disastro. Per ognuna di queste infrazioni, il tecnico portoghese è stato punito con due giornate di squalifica, per un totale di quattro turni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rsi.ch)