Un’altra possibile finale per Vincenzo Italiano

Tempo di lettura 3 minuti

Il primo aprile i rossoblu andranno ad Empoli per la semifinale di coppa Italia, mentre il ritorno a Bologna è previsto per fine aprile

Il mister del Bologna Vincenzo Italiano grazie all’inaspettato passaggio del turno in coppa Italia dell’Empoli ai danni della Juve si trova ancora di più di fronte ad un bivio: restare per il momento un tecnico da poco più di centro classifica, non avendo però ancora allenato una big, o entrare nella storia del calcio e del Bologna rimettendo in bacheca un trofeo che ai rossoblu manca dal 1974? Ieri sera infatti il Bologna ha conosciuto il suo rivale per la semifinale di coppa Italia e sarà appunto l’Empoli. Il club toscano ha estromesso fin qui nell’ordine il Catanzaro per 4-1, ha espugnato il campo del Torino per 1-2 e ha avuto la meglio sempre in trasferta e sempre grazie ai calci di rigore della Fiorentina e poi appunto della Juventus. E’ evidente che sulla carta ora il Bologna parta favorito e ciò non sarebbe avvenuto se a contendersi la finalissima fosse stata la vecchia signora.

Troppa ghiotta questa possibilità per il club rossoblu per farsela sfuggire. Per Vincenzo Italiano si tratterebbe della quarta finale, ma finora è sempre uscito sconfitto, infatti la ‘sua’ Fiorentina ha perso entrambe le finali in Conference (’23 e ’24) e la finale di coppa Italia contro l’Inter nel 2023. Il tecnico sta cercando di mettersi in luce nella maniera migliore, nella sua prima stagione da protagonista ha festeggiato la promozione in B con il Trapani, nei due anni successivi con lo Spezia ha conquistato una promozione in A e la permanenza nella massima serie. Nel triennio in viola ha collezionato 3 finali perse appunto ottenendo in campionato un settimo e due ottavi posti. Il ‘suo’ Bologna stasera recupererà la partita contro il Milan, entrambe a 41 punti occupano l’ottavo e il settimo posto in classifica a -1 dalla Fiorentina. Insomma sia Italiano che la Fiorentina navigano più o meno sempre nelle stesse acque nonostante la viola abbia cambiato pelle.

Se il Bologna dovesse battere l’Empoli sfiderà una tra le due compagini milanesi. Sempre sulla carte contro l’Inter partirebbe sfavorito, mentre con il Milan avrebbe più possibilità visti i valori espressi in campionato fino a questo punto.

Per entrare nella storia però serve quel qualcosa di più e Italiano lo sa bene.

Fonte foto: Calcio-News.it

Stefano Rizzo