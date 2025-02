Inter: Thuram recuperato per Napoli, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto out

Tempo di lettura 1 minuto

I nerazzurri sono in emergenza sugli esterni in vista del big match di sabato contro i partenopei, mentre l’attaccante francese tornerà a disposizione

Non c’è un attimo di respiro per l’Inter. Dopo l’importante successo nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, è già tempo di concentrarsi di nuovo sul campionato. Sabato infatti c’è il big match scudetto contro il Napoli in trasferta. I nerazzurri arrivano alla sfida del Maradona da primi in classifica, a +1 sui rivali, ma anche con diverse assenze. Sugli esterni i titolari Dumfries e Dimarco sono a disposizione, mancheranno però Carlos Augusto e Zalewski, già infortunati, e Darmian, uscito malconcio nel primo tempo della partita di martedì sera contro i biancocelesti per una distrazione muscolare (starà fuori un mese). Inzaghi ha dunque gli uomini contati sulle fasce, ma può sorridere per il recupero di Thuram. Il centravanti francese si è allenato parzialmente in gruppo in questa settimana e sarà sicuramente convocato con il Napoli. L’allenamento di oggi però sarà decisivo per capire se schierarlo dal primo minuto o farlo entrare a gara in corso.

Luca Missori