Tuchel prolunga fino al 2028, Dyche viene esonerato mentre il Bournemouth riscatta Alex Jimenez

Thomas Tuchel ha ufficialmente prolungato il suo contratto da CT dell’Inghilterra. Il tedesco rimarrà sulla panchina inglese almeno fino all’Europeo del 2028 che si giocherà proprio nel Regno Unito. L’ex allenatore del Bayern si è guadagnato questo rinnovo per aver portato i Tre Leoni al Mondiale vincendo tutte e 8 le gare di qualificazione. Tuchel, dopo la firma, ha dichiarato che non vede l’ora di guidare l’Inghilterra nel Campionato del Mondo.

Sean Dyche non è più l’allenatore del Nottingham Forest. Per lui è stato fatale il pareggio di ieri contro il Wolverhampton e in generale la situazione della squadra (solo 3 punti di vantaggio dalla zona retrocessione). Si tratta del terzo allenatore esonerato in questa stagione per il Forest dopo gli addii di Nuno Espirito Santo e Ange Postecoglou. Vedremo chi verrà scelto come nuovo manager del club inglese.

Alex Jimenez è ufficialmente un giocatore del Bournemouth. Lo spagnolo è arrivato a Londra in estate in prestito dal Milan e, poco fa, è stato confermato il riscatto per circa 19 milioni di euro. Sorridono dunque i rossoneri che incassano circa 20 milioni, tra prestito e riscatto, che potranno essere usati nel prossimo mercato per rendere la rosa più competitiva.

