Social&Calcio – Ospite Alessandro Greco

Il conduttore ci ha aperto il suo cuore e donato un pezzo della sua anima raccontandoci alcuni aneddoti riguardanti l’argomento della settimana ovvero un tema assolutamente attuale e cioè la spasmodica ricerca di guadagno anche da quelli che un tempo erano considerati dei semplici hobby. Nella sezione dedicata al calcio spazio alla situazione in casa Juventus

L’argomento della settimana Hobby: passione o prestazione? Oggi sembra che ogni cosa debba essere utile, produttiva, monetizzabile, persino le passioni, altrimenti è come se fosse tempo perso. La rincorsa al guadagno ci fa pensare che ogni nostra minima qualità debba essere messa in gioco per arrivare ad un ricavo e non c’è più tempo per fare qualcosa che sia solo ed esclusivamente rilassante e questo crea un affanno del quale non ci rendiamo conto, ma rischiamo, prima o poi, di ritrovarci a pagarlo il… conto! Vieni ad vedere il nostro approfondimento: https://www.youtube.com/watch?v=dxTK6kQC930

Alessandro Greco, frizzante conduttore di tante trasmissioni, ci ha svelato alcuni lati del suo pensiero e ci ha raccontato la sua passione per la cucina e, in particolare, per l’enogastronomia. Grazie anche a questo suo interesse, abbiamo anche approfondito la tematica e dedotto che, gli innumerevoli personaggi che si dilettano a produrre video di cucina, ma non solo, possono diventare un infinito archivio della cultura italiana. Molti altri sono stati gli argomenti che vi esorto a scoprire cliccando sul seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=WHkkyViidNw

Seguite Alessandro Greco su Instagram alegreco72

Nell’ultima sezione del nostro video podcast dedicata, come d’abitudine, al calcio, abbiamo voluto soffermarci sulla Juventus. Insieme al nostro caporedattore Glauco Dusso, abbiamo parlato delle continue critiche che la società riceve, anche da grandi ex bianconeri, delle continue incertezze di mercato, sia in entrata che in uscita, soffermandoci in particolare sull’eterno partente Weston McKennie, colui che è sempre sul mercato, ma che poi si rivela essere quello che invece è sempre sul pezzo e che suda e produce come pochi altri! Abbiamo tentato di delineare il potenziale futuro della società bianconera, con protagonisti presenti e futuri appunto, ma anche molto altro è saltato fuori e puoi scoprirlo seguendo il link: https://www.youtube.com/watch?v=x_IgGfTJcKA

