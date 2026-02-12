Scamacca verso la convocazione, Castro rinnova fino al 2030 e Milner fa 653 in Premier League

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante della Dea dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida alla Lazio, il Bologna blinda il suo attaccante mentre il centrocampista del Brighton eguaglia Barry come calciatore con più presenze nel campionato inglese

Gianluca Scamacca è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni, seppur solo in parte. L’attaccante ha recuperato dalla contusione all’anca che non gli ha permesso di scendere in campo contro la Cremonese e dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida di sabato contro la Lazio. Sarà poi Palladino a decidere se schierarlo subito dal primo minuto o se riproporre Krstovic.

Santiago Castro ha rinnovato con il Bologna fino al 2030. L’argentino, in Emilia-Romagna da gennaio 2024, ha prolungato di due anni (la scadenza precedente era nel 2028). Arrivato dal Velez, Castro ha dimostrato subito di poter diventare un giocatore di livello e questo rinnovo è sintomo di crescita da parte del calciatore e di fiducia da parte del club. Questa mossa darà “potere” al Bologna in caso qualche squadra voglia acquistare Castro nei prossimi mesi.

Santiago Castro

James Milner, con la presenza di ieri contro l’Aston Villa, ha raggiunto quota 653 partite in Premier League diventando, assieme a Gareth Barry, il calciatore con più match nella storia del campionato inglese. Prossimamente, a meno di clamorosi colpi di scena, l’inglese diventerà leader di presenze in solitaria. Milner in carriera ha giocato in Premier League con 6 squadre diverse esordendo nel 2002 con il Leeds (le altre sono Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton).

James Milner

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina