Trubin regala la qualificazione al Benfica, infortunio lungo per Zanoli mentre il Napoli esce dalla Champions League

Il gol del portiere fa volare i ragazzi di Mourinho agli spareggi, l’esterno dell’Udinese si è rotto il crociato e la sconfitta con il Chelsea costa l’eliminazione dalla CL ai partenopei

Il Benfica di José Mourinho ha battuto 4-2 il Real Madrid e si è guadagnato l’ultimo posto disponibile per accedere agli spareggi. La notizia è che i portoghesi si sono qualificati grazie al gol del portiere Trubin al 98′ dopo che Mourinho ha scoperto che il 3-2 non bastava per passare il turno ed ha invitato tutta la squadra a salire sull’ultimo calcio di punizione.

La stagione di Alessandro Zanoli è ufficialmente terminata. Il ragazzo ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Inizialmente il suo infortunio sembrava meno grave ma gli esami svolti hanno ribaltato il tutto. Zanoli inizierà subito l’iter di riabilitazione che dovrebbe essere di circa 6 mesi. Grave perdita per l’Udinese visto che il calciatore stava disputando una buona stagione.

Alessandro Zanoli

Il Napoli è ufficialmente eliminato dalla Champions League. La sconfitta di ieri per 2-3 contro il Chelsea ha fatto scivolare i partenopei al 30esimo posto in classifica, fuori dalla zona spareggi. Sicuramente ci si aspettava di più dal Napoli (quantomeno la qualificazioni per gli spareggi) anche se la questione infortuni ha pesato e non poco. Per Conte è un’altra occasione persa per scrollarsi di dosso la nomea di “allenatore da campionato”.

Napoli

