Social&Calcio: Avanti a gonfie vele!

Tempo di lettura 2 minuti

Prosegue l’avventura del nostro format video. Questa settimana ospite la bellissima e simpaticissima Alessia Merz, con la quale abbiamo discusso di scelte, notorietà e molto altro. “Generazioni a confronto” è stato il tema della settimana trattato nella nostra consueta sezione “Social”, mentre nell’ultima parte abbiamo parlato del dualismo Dybala/Soulé che tiene banco in casa Roma e lo abbiamo fatto con il nostro storico redattore Luca Missori, con noi dal 2014!

Tema scottante quello trattato nella prima sezione del nostro format video, dove abbiamo parlato del confronto generazionale, senza voler dare peso al fatto se sia meglio o peggio oggi rispetto a ieri, ma volendo invece tentare di comprendere a cosa sia dovuto il naturale cambiamento generazionale, se alle persone o al mondo che ci circonda. Abbiamo anche tentato di approfondire se sia davvero importante comprendere tali cambiamenti o semplicemente adeguarsi ad essi. Date un’occhiata al video e dateci un vostro parere nei commenti, ci interessa molto poter sviscerare ancora di più con i nostri lettori e spettatori i temi che trattiamo: https://www.youtube.com/watch?v=Fu1iliTL-T4



Le scelte di vita di Alessia Merz

L’ospite della settimana è stata la simpatica e brillante Alessia Merz, con la quale abbiamo spaziato molto, partendo da un punto che, in questo periodo storico, sembra essere un’eccezione e cioè della vita senza i social e di quanto sia appagante, a dispetto di quanto si sia portati a pensare al giorno d’oggi. Abbiamo parlato della mancanza di naturalezza e spontaneità nelle comunicazione e di quanto sia importante e coraggioso poter essere se stessi e dire la propria verità: https://www.youtube.com/watch?v=w-x7y4i3XmE

Nel terzo blocco della nostra trasmissione abbiamo parlato del dualismo Dybala/Soulé e di come e quanto Gian Piero Gasperini stia facendo per farli convivere in campo. Insieme al nostro più longevo redattore Luca Missori abbiamo anche cercato di approfondire la disamina sulla Roma e sugli ultimi movimenti di mercato e la lungimiranza di come ci si stia muovendo in casa giallorossa, anche grazie al tecnico ex Atalanta che, sappiamo tutti, essere uomo di carattere e dalle idee molto chiare e che potrebbe fare le fortune della Roma: https://www.youtube.com/watch?v=EfI5MPLv5cE

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara