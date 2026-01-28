Problema alla caviglia per Douvikas, Atalanta a rischio, Abraham torna all’Aston Villa, il Pescara ingaggia Lorenzo Insigne

Tempo di lettura 2 minuti

Il centravanti greco è uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina e potrebbe saltare il match con la Dea, due importanti ritorni, in Premier League e in Serie B, negli ultimi giorni di questo mercato di gennaio

In Coppa Italia, contro la Fiorentina, il Como di Cesc Fabregas anche ha confermato il suo stato di grazia espugnando il Franchi per 3-1 grazie alle reti di Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Unico lato negativo, l’infortunio di Douvikas, uscito a metà primo tempo per una botta alla caviglia. Ancora non si conosce l’entità esatta dell’infortunio, ma se come ipotizzato dovesse trattarsi di una distorsione allora il centravanti greco potrebbe saltare l’importante match di campionato di domenica prossima contro l’Atalanta. Gli esami strumentali che verranno effettuati a breve stabiliranno con più precisione i tempi di recupero.

Parlando di mercato, due ritorni importanti in questa sessione di gennaio. Il primo è quello di Tammy Abraham, che torna all’Aston Villa a titolo definitivo dopo la breve parentesi al Besiktas. L’ex centravanti di Roma e Milan fu grande protagonista della promozione dei Villans in Premier League nella stagione 2018-2019, mettendo a segno 26 gol in 40 partite. Dopo più di sei anni, il giocatore inglese torna a Birmingham trovando una squadra ancora più competitiva, in lotta per il titolo in Inghilterra e favorita per la conquista dell’Europa League, anche stavolta, Abraham è pronto a dare il suo contributo.

Il secondo è quello di Lorenzo Insigne al Pescara. Dopo tre anni in Canada, il trequartista italiano è tornato nella piazza che lo ha reso grande e indosserà di nuovo quella maglia con cui, nella stagione 2011-2012, ha messo a referto 18 gol e 14 assist in 37 presenze in campionato riportando i biancazzurri in Serie A. Il presidente del club abruzzese Daniele Sebastiani ha raccontato i retroscena della trattativa condotta lontano dai riflettori della stampa per quasi un mese: Insigne sarebbe tornato in Italia solo per il Napoli o il Pescara ed alla fine ha scelto la seconda opzione. Il giocatore napoletano ora ritroverà anche il suo amico ed ex compagno di squadra Marco Verratti, azionista della società.

Luca Missori

