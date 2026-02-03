Tre mister titolati alla caccia di Chivu

Tempo di lettura 3 minuti

Max Allegri, Antonio Conte e Luciano Spalletti faranno di tutto per mettere pressione all’Inter capolista

A prescindere dal risultato di questa sera tra Bologna e Milan la capolista Inter ha allungato sulle dirette avversarie nella corsa al tricolore. Se i rossoneri dovessero conquistare la vittoria contro i rossoblu tornerebbero a -5 punti dai nerazzurri, mentre in caso di pareggio scivolerebbero a -7 e a -8 se a vincere sarà il Bologna. Comunque l’Inter ha accumulato un buon vantaggio sul Milan e ancora di più sul Napoli che sta a -9 dalla vetta e sulla Juve a -10. Un solco che le inseguitrici cercheranno in tutti i modi di colmare.

Si è più volte detto che l’Inter possiede la rosa sulla carta più forte del campionato, stesso discorso aleggiava anche nella scorsa annata quando poi a spuntarla fu il Napoli, in panchina però al tecnico dei nerazzurri Chivu manca l’esperienza ad alti livelli nonostante stia facendo benissimo. Dunque forse il fattore allenatore potrebbe nella fase concitante pendere dalla parte delle inseguitrici, ovviamente se lo augurano i tifosi del Milan, del Napoli e della Juventus.

Mister Max Allegri sa benissimo come si vincono gli scudetti, ne ha vinti 1 con il Milan e ben 5 di fila nella Juventus, ed è in grado di gestire sapientemente i momenti cruciali e determinanti. Allegri sta lavorando benissimo, ha risollevato le sorti del club rossonero in pochissimo tempo, badando al sodo e compattando il gruppo. Qualificarsi per la prossima Champions League sarebbe già un ottimo traguardo ma l’appetito vien mangiando e arrivati a questo punto una società prestigiosa come il Milan deve sempre puntare al massimo. Per alcuni versi il cammino dei rossoneri ricorda quello del Napoli nella scorsa stagione, entrambe le squadre non hanno partecipato alle coppe europee.

Bissare il successo dello scorso anno per il Napoli sembra ormai proibitivo sia per il distacco dalla capolista Inter che per i troppi infortuni che hanno pesato e pesano. Il cammino europeo, culminato con l’eliminazione in Champions League, avrà sicuramente tolto energie al gruppo. Mister Antonio Conte però non molla e il suo Napoli proverà a vincere sempre per sperare di rosicchiare qualche punto ai nerazzurri. Conte anche vanta 6 campionati vinti da allenatore, 5 in Italia con Juve, 3 volte, Inter e appunto Napoli e 1 successo in Premier League sulla panchina del Chelsea.

Infine al quarto posto troviamo la Juventus allenata da mister Luciano Spalletti entrato nella storia per aver conquistato con il Napoli il primo scudetto dopo l’era Maradona, per il tecnico anche 2 successi con lo Zenit nel campionato russo. Dal suo arrivo ad ottobre la Juve ha cambiato marcia, nonostante alcuni limiti siano ancora evidenti. Nel complesso però la squadra si esprime meglio anche se recuperare 10 punti all’Inter al momento sembra utopistico. L’esperienza di Spalletti è l’arma migliore della Juve ma potrebbe non essere sufficiente per una rimonta clamorosa.

Fonte foto: Gazzetta.it

Stefano Rizzo